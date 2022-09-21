Львів’янка Ганна Гудим відсудила у ЛКП «Львівелектротранс» понад 200 тис. грн моральної шкоди за ДТП із трамваєм. Ще у 2015 році на вул. Сахарова її збив трамвай, унаслідок чого потерпіла отримала численні травми, які лікує й до нині. Загалом комунальне підприємство має виплатити їй 221,7 тис. грн, а компанія, де був застрахований трамвай, – 12,5 тис. грн.

ДТП трапилось ще у листопаді 2015 року на вул. Сахарова. Водій трамвая №3 Тарас Кішко, рухаючись у напрямку вул. Княгині Ольги, біля будинку №52 наїхав на пішохідку Ганну Гудим, що переходила дорогу не на переході, а через трамвайні колії. Унаслідок ДТП жінка отримала численні травми, серед яких переломи, забій грудної клітки та струс мозку.

9 червня 2021 року суддя Франківського районного суду Світлана Мартьянова визнала Тараса Кішка винним у вчиненні ДТП та призначила йому рік іспитового терміну з позбавленням права керувати транспортом на три роки.

Водночас потерпіла Ганна Гудим подала проти ЛКП «Львівелектротранс» та ПАТ «Страхова компанія "Українська страхова група"» цивільний позов про відшкодування моральної шкоди та витрат на лікування. Як вказано у матеріалах справи, упродовж 2015-2016 років жінка лікувала наслідки ДТП у 8-й міській клінічній лікарні та лікарні швидкої допомоги.

Після виписки проходила реабілітацію лікувальною фізкультурою, а з 2016 до 2019 року лікувалась у клініці в Італії, де їй зробили операцію. Зараз вона лікується у 5-й міській лікарні Львова. За її словами, через отримані у ДТП травми їй важко пересуватися, має проблеми зі слухом та серцем.

Моральну шкоду та витрати на лікування Ганна Гудим оцінила у понад 500 тис. грн, які, на її думку, має відшкодувати ЛКП «Львівелектротранс». Крім цього, вона просила стягнути моральну компенсацію й зі компанії, де був застрахований трамвайний вагон.

Враховуючи це, 16 вересня суддя Франківського районного суду Юлія Марків позов Ганни Гудим задовольнила частково. Суд зобов’язав ЛКП «Львівелектротранс» виплатити постраждалій 15 тис. грн витрат за лікування і 200 тис. грн моральної компенсації. Ще 11,3 тис. грн жінці має виплатити ПАТ «Страхова компанія "Українська страхова група"».

Крім цього, «Львівелектротранс» та страхова компанія мають компенсувати 6726 та 1148 грн судових витрат. Це рішення можна оскаржити в апеляційному суді.