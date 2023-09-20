Це була одна з наймасштабніших пожеж у Львові

Внаслідок ворожої атаки дронами-камікадзе по Львову 19 вересня було влучання у три промислові склади, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив площу понад 10 тис. м2. За попередніми висновками, збитки оцінили у 450 млн грн. 320 людей втратили роботу.

Львівська міська рада повідомила, що під час пожежі знищено майно 59 компаній, і наголошує, що на цих складах не було жодних товарів військового призначення.

«За адресами, де виникла пожежа, проводили свою діяльність “Львівелектромаш”, “Вантажна база ЛЗТА”, “Факро Львів” та ще 56 малих підприємств, що орендували приміщення на цих складах. Вогнем знищено 300 т гуманітарної допомоги: одяг, взуття, продукти, генератори. Крім того, знищено промислово-харчову продукцію, оргтехніку, сантехніку, керамічні вироби, дахові вікна, автомобілі», – розповів керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення та територіальної оборони Микола Яловий.

Працівники ДСНС гасили пожежу 12 годин. З огляду на руйнації і знищення майна її називають однією з наймасштабніших у Львові. До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено понад 260 працівників – рятувальників, поліції, комунальників – та 58 одиниць техніки.

«Пожежа була ускладнена тим, що склади були переповнені вантажами, які під час горіння виділяють велику кількість задимлення, токсичних речовин. Локалізували її о 9:46, а ліквідували – о 17:21», – зазначив Микола Яловий.

Нагадаємо, над ранок 19 вересня росіяни запустили по Львову 18 дронів. Повітряні сили ЗСУ збили 15, три влучили у склади. Внаслідок влучання Shahed загинув 32-річний колишній доброволець Петро Бурбан, ще один чоловік отримав поранення.