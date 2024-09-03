Пустомитівський районний суд Львівщини визнав збитого автомобілем мешканця Львівщини винним у порушенні ПДР, що призвело до ДТП. Суд призначив пішоходу покарання – 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у вересні, випадок трапився 8 червня 2024 року у селі Зимна Вода біля Львова. Пішохід приблизно о 22:30 раптово вибіг на дорогу без світловідбиваючих елементів та поза пішохідним переходом, де його збила машина Ford Fusion

На пішохода Олега Малиновського поліція склала протокол про порушення ПДР, визнавши, що саме з його вини трапилось зіткнення. Свою провину мешканець Львівщини визнав.

Справу розглянув суддя Дмитро Кукса, який призначив порушнику 850 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.