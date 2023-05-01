Жінка раптово вийшла на проїжджу частину дороги на вул. Дорошенка поруч із будинком №44, де її збив скутер

Галицький районний суд Львова оштрафував пішохідку, яка раптово вийшла на проїжджу частину дороги у центрі Львова, де її збив скутер. За порушення правил дорожнього руху жінці доведеться сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, ввечері 5 березня 2023 року жінка раптово вийшла на проїжджу частину дороги на вул. Дорошенка поруч із будинком №44, де її збив скутер Sym X-PRO 125. Унаслідок зіткнення скутер отримав механічні пошкодження. У матеріалах справи не вказано, чи зазнала жінка якихось травм.

На місце викликали поліцію та на пішохідку склали протокол про адмінправопорушення. У суді жінка визнала свою провину.

Справу розглядала суддя Людмила Мироненко. Вона дослідила матеріали справи та визнала жінку винною в порушенні правил дорожнього руху, які призвели до ДТП. Її оштрафували на 850 грн та зобов’язали сплатити 536 грн судового збору.