«Зелене місто» оголосило тендер на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові

У п’ятницю, 8 червня, на сайті Європейського банку реконструкції та розвитку з'явилося оголошення про початок тендерних процедур щодо будівництва комплексу з переробки твердих побутових відходів у Львові.

Наразі ЛКП «Зелене місто» розпочало процедуру прекваліфікації для компаній, які бажають взяти участь в тендері та відповідають таким кваліфікаційним вимогам:

аплікант має мати середній річний оборот за останні 3 роки не менше 38 млн євро;

аплікант має мати щонайменше 2 успішно реалізовані контракти, які за своєю природою і комплексністю відповідають предмету цього тендеру (такі контракти мають бути реалізовані за останні 7 років та на суму не менше 11 млн євро кожний);

·підтверджений досвід у проектуванні, постачанні обладнання та будівництві аналогічних комплексів за останні 10 років;

підтверджений факт успішної експлуатації аналогічного комплексу, побудованого аплікантом, як генеральним підрядником як мінімум протягом 2 років після завершення гарантійного періоду;

підтвердження наявності необхідного інженерного персоналу та технологічного обладнання.

Датою завершення прийому документів аплікантів визначено 9 липня 2018 року. У серпні має завершитися процедура прекваліфікації та розпочатися основна частина тендеру. Очікується, що переможця тендеру на будівництво заводу буде визначено в жовтні цього року.

Нагадаємо, напередодні, 1 червня, Львів отримав 35 млн євро на будівництво сміттєпереробного заводу, проект якого виготовляє ТОВ «Інститут проектування «Комфортбуд». Як відомо, Львівська міська рада має намір розпочати будівництво сміттєпереробного заводу на території очисних споруд «Львівводоканалу» вже у 2018 році. Раніше ZAXID.NET детально описав як працюватиме майбутній завод.