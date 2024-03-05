Фільм вийде в український прокат у березні

У Варшаві відбулася церемонія нагородження 26 Польської кінопремії «Орли». Нагороду за найкращий фільм здобула стрічка Аґнєшки Голланд «Зелений кордон», попри політичну кампанію, яка була розгорнута у країні проти фільму та режисерки. Голланд також отримала нагороду за життєві досягнення.

Повний список лауреатів можна побачити тут.

Сюжет картини розгортається серед болотистих лісів, що складають так званий «зелений кордон» між Білоруссю і Польщею. Ним біженці з Близького Сходу й Африки намагаються дістатися до Європейського Союзу. Білоруська пропаганда заманює мігрантів до кордону та обіцяє легкий прохід до ЄС. У цій прихованій війні переплітаються життя новоспеченої активістки Юлії, молодого прикордонника Яна та сім'ї сирійських біженців. В українських кінотеатрах картина вийде 21 березня.

Режисерка фільму Аґнєшка Голланд — номінантка на Премію «Оскар», добре відома українцям за фільмом «Ціна правди». Картина «Зелений кордон» заснована на реальних фактах гуманітарної кризи на кордоні Польщі й Білорусі, спричиненої режимом Лукашенка у 2021 році як частина «гібридної війни» проти Європейського Союзу. Фільмуванню передувало детальне дослідження проблеми, в тому числі інтерв'ю з біженцями, прикордонниками та активістами.

«Зелений кордон» спричинив на батьківщині скандал. Він розпочався напередодні виборів із різкої критики стрічки радикальними політиками, оскільки в ній показана жорстокість не лише білоруських, а й польських прикордонників у ставленні до мігрантів із країн Близького Сходу й Африки. Бойкотувати картину закликали навіть президент Анджей Дуда та кілька міністрів. На захист режисерки виступили кінематографісти з усього світу, зокрема Федерація європейських кінорежисерів, Гільдія режисерів Америки, Європейська та Українська кіноакадемії.

Польська кінопремія «Орли» – щорічна нагорода, що присуджується Польською кіноакадемією в царині кіно. Вручення проходить з 1999 року.

Переможці кінопремії «Орли»-2024

Найкращий фільм

«Зелений кордон», реж, Аґнєшка Голланд

Найкращий європейський фільм:

«Трикутник смутку», реж. Рубен Остлунд, США/ Швеція

Відкриття року:

Ґжегож Дебовскі – Найкраща режисура – «Нічого»

Найкращий серіал:

«1670 рік»

Найкращі костюми:

Дорота Рокепло – «Дрозд

Найкраща робота художника:

Катажина Собанська, Марсель Славінський – «Філіп»

Найкращий документальний фільм:

«Фортепіано»

Найкраща жіноча роль другого плану:

Агнешка Гроховська – «Дрозд»

Найкраща чоловіча роль другого плану:

Томаш Шухардт – «Двійник»

Найкраща головна чоловіча роль:

Ерік Кулм молодший – «Філіп»

Найкраща головна жіноча роль:

Магдалена Целецька – «Страх»

Найкраща режисура: