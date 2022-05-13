Президент України Володимир Зеленський не виключає атаки з території самопроголошеної Придністровської Молдовської Республіки, але не бачить у цьому великої загрози. Про це він заявив в інтерв’ю для проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

«Із Придністров’я може бути атака. Ми розуміємо, що там 100% людей контролює російська федерація. Військові там, як місцеві, так і росіяни, а місцеві мають паспорти і незаконні придністровські, і російські, молдовські. Чесно кажучи, там немає ніякої цивілізації. Хаос», – зазначив Зеленський, якого процитував «Укрінформ».

За відомою йому інформацією, військове угруповання з Придністров’я може бути до 15 тисяч осіб. Проте Зеленський додав, що воно не готове до атаки. Він аргументував це тим, що Придністров’я не має кордонів із росією, тому може отримати підкріплення лише повітряним шляхом, що ускладнює процес.

«Якщо ця частина угруповання піде, ми їх не дуже боїмося, бо там із 15 тисяч уміють воювати до трьох тисяч людей, наскільки ми знаємо. Я думаю, що це може бути виклик, але ми не бачимо там дуже великої загрози», – наголосив президент.

Раніше стало відомо про низку провокацій у Придністров’ї, метою яких було звинуватити в цьому Україну для подальшого введення російських військ. У цьому сепаратистському регіоні навіть готували до друку газети з відповідними закликами до Путіна.