Президент Володимир Зеленський запропонував Кабінету міністрів розглянути питання скасування безвізового режиму з Білоруссю. Про це йдеться в його відповіді на відповідну електронну петицію. Її 4 липня розмістив громадянин К. В. Савров і вона набрала 25 тис. голосів.

Зеленський у відповіді вказав, що кордон України з Білоруссю закритий на в’їзд для громадян Білорусі та інших іноземців відповідно до розпорядження Кабінету міністрів України від 26 лютого 2022 року «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і пункти контролю».

«Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із Білоруссю закриті, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, де здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію нашої країни. Наразі Кабінету міністрів України запропоновано розглянути порушене в електронній петиції питання відповідно до компетенції, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням розвитку ситуації, реалізації заходів із захисту національних інтересів нашої держави та її громадян», – йдеться у відповіді президента.

Нагадаємо, з 1 липня Україна запровадила візовий режим для росіян.

Білорусь виступає союзницею Росії у війні проти України. Зокрема, Білорусь надала росіянам свою військову інфраструктуру для завдання по Україні ракетних ударів.