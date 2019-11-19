Зеленський незаконно надав Андрію Богдану державну охорону, — Bihus.info

За законом Андрій Богдан не є держслужбовцем

Президент Володимир Зеленський виділив державну охорону главі Офісу президента Андрію Богдану, хоча той не є державним службовцем. Про це повідомляють журналісти Bihus.info.

Зеленський надав держохорону Богдану своїм розпорядженням від 26 червня 2019 року. Водночас за законом про охорону органів державної влади, право на держохорону автоматично отримують президент, прем'єр-міністр, перший віцепрем'єр, спікер та перший віцеспікер парламенту, очільники Конституційного та Верховного судів, міністр закордонних справ та генеральний прокурор.

У разі наявності реальної загрози життю чи здоров’ю держохорону можуть надати народним депутатам, іншим міністрам, суддям та керівникам органів виконавчої влади, які не є членами Уряду. Керівники Офісу президента не є держслужбовцями. Згідно з положенням про Адміністрацію президента, Офіс президента — це постійно діючий допоміжний орган.

Сам Андрій Богдан пояснював, що не є держслужбовцем ще після того, як його призначили на посаду попри люстрацію. За спостереженням журналістів, Богдан у серпні та вересні використовував на своєму авто Tesla держномери, що раніше були закріплені за мікроавтобусом, яким восени 2017-го працівники Управління державної охорони приїжджали охороняти та обслуговувати весілля сина тодішнього Генпрокурора Юрія Луценка.

Розслідування журналістів Bihus.info

Зазначається, що у жовтні номери на авто Богдана змінили на інші. А в листопаді, коли президент Володимир Зеленський давав інтерв’ю в цьому ж авто, номери на Tesla знову змінили. Журналісти зазначили, що ні Андрій Богдан, ні Володимир Зеленський не захотіли коментувати надання держохорони Богдану.