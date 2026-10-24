Володимир Зеленський запровадив санкції у суботу, 24 жовтня

Президент Володимир Зеленський у суботу, 24 жовтня, запровадив санкції проти десятків російських підприємств і громадян, причетних до виробництва балістичних ракет та постачання компонентів для російського військово-промислового комплексу. Обмеження охоплюють компанії, які забезпечують виробництво дронів, військової авіації, бронетехніки й ракетного озброєння.

До першого санкційного списку внесли 51 фізичну та 44 юридичні особи. Вони пов’язані з виготовленням балістичних ракет, якими Росія атакує цивільну та критичну інфраструктуру України, обстрілює міста й громади та вбиває мирних жителів. Санкції стосуються, зокрема, підприємств, які виробляють або постачають сировину, обладнання й інструменти для створення далекобійного озброєння. Йдеться про ракети «Іскандер», «Калібр», Х-101 і «Кинджал».

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Які підприємства потрапили під санкції

До списку увійшли компанії та їхні керівники, причетні до забезпечення російського оборонного виробництва. Серед них:

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«Інститут пластмас імені Г. С. Петрова» – єдиний у Росії виробник низки компонентів для композиційних матеріалів, які постачають підприємствам оборонного, аерокосмічного, авіаційного та суднобудівного комплексів;

«Корпорація космічних систем спеціального призначення «Комета» – головне підприємство науково-виробничої групи, що виготовляє зенітні ракетні комплекси, радіолокаційні засоби та бортове обладнання;

«ВітаРеактив» – підприємство, яке спеціалізується на хімічній сировині та залучене до виробництва балістичних ракет;

«Променерго» – розробник оптичних, лазерних та оптико-електронних приладів, інформаційно-прицільних систем, а також підприємство, яке випробовує бортову апаратуру;

«Кіровський біохімічний завод» – компанія, причетна до виробництва й модернізації озброєння та військової техніки;

«Всеросійський науково-дослідний інститут метрології ім. Д. І. Менделєєва» – проводить наукові дослідження, виготовляє вимірювальне обладнання та розробляє програмне забезпечення для озброєння й військової техніки.

Санкції проти постачальників обладнання та електроніки

Інший санкційний список охоплює ще 32 громадян Росії та 35 російських компаній. Вони беруть участь у ланцюгах виробництва й постачання високоточного промислового обладнання, інструментів, електронних компонентів і сировини для підприємств російського ВПК. Зокрема, обмеження застосували до таких компаній:

«Гагарінг» – постачальник апаратних засобів зв’язку й управління для FPV-дронів;

«Вірджин-ЕК» – компанія, яка постачає російським окупантам іноземні електронні компоненти;

верстатобудівне об’єднання «Прессмаш» – спеціалізується на гуртовій торгівлі металообробними верстатами. Їх постачають підприємствам, залученим до виробництва ракет Х-101, Х-59 і безпілотників «Оріон».

Окремо санкції запровадили проти підприємств російської промислової групи «РУСАЛ». Вони мають важливе значення для економіки країни-агресорки та залучені до виробництва військової авіації, бронетехніки, ракетного озброєння, дронів та іншої військової продукції.

«Ми планомірно ідентифікуємо та застосовуємо санкції до підприємств, які залучені до виробництва російських балістичних ракет та інших засобів ураження. Працюємо над поширенням цих санкцій на інші юрисдикції. Сукупно це має суттєво послабити спроможності російського ВПК виробляти зброю», – зазначив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Нагадаємо, 13 вересня Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції проти російського тіньового флоту, підприємств корпорації «Ростех» і десятьох російських та українських пропагандистів.