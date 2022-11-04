Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати це питання

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону громадянам РФ здійснювати будь-яку творчу діяльність на території України і доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати це питання.

У петиції пропонувалося заборонити російським митцям на території України здійснювати діяльність у сфері кінематографії, телебачення, радіомовлення, театру та культури. Також пропонується заборонити трансляцію на українському ТБ телевізійного та кіноконтенту, створених за участю росіян.

Авторка петиції – продюсерка Ольга Клименко – зареєструвала її 15 серпня.

«Враховуючи злочини Росії проти українського народу, ми не вбачаємо жодної можливості подальшої будь-якої співпраці у культурному, кіно та театральному секторах, і навпаки вбачаємо необхідність збільшення українського контенту на телебаченні, у театрах, на радіо та у сфері кінематографу», – зазначає авторка.

Окрім цього, у петиції вимагається заборонити трансляцію будь-якого російського контенту на українських телеканалах, зокрема створеного за участі громадян РФ або ж на території країни-агресора.

Також пропонувалося обмежити поширення та продаж продуктів російської культури на території України: літературних творів, вистав, художніх робіт тощо.

Авторка петиції пропонувала розробити законодавчі зміни, які дозволять зберегти незалежність українського кіно від російського впливу, а також створити для цього механізми та процедури.

Глава держави підтримав таку заборону і доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю опрацювати питання, порушені автором петиції.

«Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини. Україні російські пропагандистські наративи», – йдеться у відповіді Зеленського.

Нагадаємо, що у червні 2022 року Верховна Рада заборонила музику держави-агресорки в українських медіа та громадському просторі.