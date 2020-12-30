Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Прикарпатті

30 грудня президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки представив нового голову Івано-Франківської ОДА Андрія Бойчука. Про це повідомили в прес-службі ОПУ.

«Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Івано-Франківської області зустрівся з адміністративно-господарським активом регіону. Глава держави подякував за роботу попередньому голові ОДА та представив його наступника Андрія Бойчука, висловивши сподівання на успішну командну роботу в регіоні», – розповіли у прес-службі.

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Андрій Бойчук зазначив, що ця посада є для нього великою відповідальністю.

«З першого дня налагоджуємо внутрішню управлінську комунікацію, співпрацю з органами державної влади та місцевого самоврядування. Я зацікавлений працювати з кожним очільником громади, села, селища, міста, району над проблемними питаннями», – зазначив він.

Хто такий Андрій Бойчук

Андрій Бойчук народився у 1976 році в Івано-Франківську. У 2000-му закінчив Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу за спеціальністю інженер-механік. Працював у структурах з обслуговування магістральних газопроводів. З 2010 року обіймав різні посади у компанії Укртрансгаз.

У 2014-2015 роках був директором Департаменту з питань функціонування та реформування нафтогазового сектору Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.