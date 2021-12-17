Президент присвоїв премії за видатні наукові досягнення

Президент України Володимир Зеленський присвоїв державні премії 10 львівським науковцям за видатні наукові дослідження. Відповідні укази від 16 грудня оприлюднені на сайті глави держави.

Відповідно до указу президента, Національна премія України імені Бориса Патона у 2021 році присвоєна:

за роботу «Електрохімія функціональних матеріалів та систем»

Решетняку Олександру Володимировичу – докторові хімічних наук, завідувачеві кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка

Кунтому Оресту Івановичу – докторові технічних наук, професорові Національного університету «Львівська політехніка»

за роботу «Текстильні матеріали і вироби спеціального та військового призначення»

Черненку Альберту Дмитровичу – кандидатові військових наук, начальникові відділу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, полковнику

за роботу «Забезпечення якості медичної допомоги новонародженим дітям в умовах розбудови перинатальної служби в Україні»

Добрянському Дмитру Олександровичу – докторові медичних наук, професорові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.

​Іншим указом, премії президента України для молодих вчених у 2021 році присвоєні:

за роботу «Дослідження нанорозмірних матеріалів для пристроїв накопичення, збереження та перетворення енергії: теорія та експеримент»

Балабан Оксані Василівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Львівська політехніка»

Матулці Дарії Василівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Львівська політехніка»

за роботу «Оптико-акустичне діагностування корозійно-механічного руйнування елементів конструкцій»

Канюку Юрію Ігоровичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України

Чорненькому Андрію Борисовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України

Стасишину Ігорю Вікторовичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України

Штойку Івану Павловичу – кандидатові технічних наук, молодшому науковому співробітникові Фізико-механічного інституту ім. Г.В.Карпенка Національної академії наук України.

Розмір Національної премії України імені Бориса Патона у 2021 році становить 300 тис. грн кожна, а премії для молодих вчених – 40 тис. грн.