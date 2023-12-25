З 2019 р. Денис Клюшников був заступником голови Донецької ОВА

Президент Володимир Зеленський 25 грудня призначив державним уповноваженим Антимонопольного комітету України Дениса Клюшникова. До цього призначення посадовець працював на посаді заступника голови Донецької ОВА. Попередника Клюшникова в АМКУ Максима Сандигу звільнили за чотири дні після призначення.

Призначити Дениса Клюшникова державним уповноваженим Антимонопольного комітету України, – йдеться у відповідному указі, розміщеному на офіційному сайті глави держави. Раніше, 23 грудня, Зеленський звільнив Максима Сандигу з посади державного уповноваженого Антимонопольного комітету України – його призначили на цю посаду на початку тижня, 18 грудня. Відповідний указ №833 оприлюднений сьогодні на сайті президента. Про причини звільнення не повідомлялось.

Денис Клюшников народився у 1978 році в Іловайську на Донеччині. У 2002 – 2005 роках працював приватним підприємцем в Іловайську. З 2005-го до 2007 року був юрисконсультантом у ТОВ «Артеміда» в Донецьку. З серпня 2007 року працював в органах прокуратори Донецької області в Авдіївці та Горлівці.

З лютого 2016 року – працював в органах прокуратори Київської області на посадах прокурора відділу та слідчого в особливо важливих справах. З червня 2018 року – обіймав посади слідчого, старшого слідчого у важливих справах та прокурора відділу в органах Генпрокуратури України. 19 листопада 2019 року був призначений на посаду заступника голови Донецької облдержадміністрації.