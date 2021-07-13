Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої домовилися укласти угоду про безвіз між країнами. Про це у вівторок, 13 липня, інформує прес-служба Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський подякував Сі Цзіньпіну за Covid-вакцини, а спільну боротьбу проти пандемії колеги назвали «живим втіленням дружби між нашими народами».

Під час розмови співрозмовники обговорили нарощування українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції, а також обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між країнами та домовились укласти угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Зеленський наголосив на незмінності позиції України «в питанні єдиного Китаю».

Також глава держави наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації проектів з розвитку інфраструктури, а очільник Китаю «відзначив важливість президентського проекту «Велике будівництво» й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі». Також український президент висловив сподівання, що Україна «може стати «містком у Європу» для китайського бізнесу».

Співрозмовники домовилися про візити «у зручний час».