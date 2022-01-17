Президент України Володимир Зеленський закликав міністра оборони Олексія Резнікова скоротити перелік спеціальностей та професій, які зобов’язують жінок стати на військовий облік. Так глава держави відреагував на відповідну петицію українців, яка набрала майже 38 тис. підписів. Про це повідомила прес-служба ОП ввечері в понеділок, 17 січня.

Володимир Зеленський наголосив, що захист держави є справою всього народу незалежно від статі. Однак обов'язковий облік для жінок викликав суспільний резонанс через невдалу реалізацію: недостатнє роз’яснення питання та надто великий перелік професій і спеціальностей, які підпадають під нововведення.

Зокрема президент зазначив, що перелік спеціальностей, для яких передбачений обов'язковий військовий облік є надто широким та необґрунтованим. Ще однією причиною стала відсутність конкретного механізму взяття жінок на облік.

Через це президент звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова з проханням переглянути перелік професій.

«Я звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням невідкладно й комплексно опрацювати порушене в петиції питання, приділивши особливу увагу розв'язанню, зокрема, таких питань: суттєве уточнення (скорочення) переліку професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави», – заявив президент.

Крім того, президент просить міністра оборони впровадити сучасні технології у процедури військового обліку, щоб уникнути особистої присутності жінок у військоматах та врегулювати питання проходження медогляду.

Раніше Міноборони України суттєво розширило перелік професій, який зобовʼязує жінок стати на військовий облік. Відповідний алгоритм відомство обіцяє розробити вже до кінця 2021 року. Водночас, жінок з нового переліку спеціальностей будуть призивати для несення військової служби у випадку введення воєнного стану або в особливий період під час мобілізації.

Зазначимо, що раніше на військовому обліку вже перебували жінки із деяких сфер, зокрема – медики. Водночас вже у розширеному списку є чимало професій: водії, будівельники, юристи, фінансисти, менеджери, журналісти, оператори, піарники, бібліотекарі, перекладачі тощо.