Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про реєстр олігархів, порядок його формування та ведення.

«Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 29 червня 2022 року «Про затвердження Положення про Реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів), порядок його формування та ведення», – йдеться у тексті відповідного президентського указу.

У рішенні РНБО зазначається, що реєстр буде вестися в електронній формі та державною мовою. Відомості про олігархів, що вносяться до реєстру, не можуть бути визнані конфіденційними. Водночас відомості, що містять державну таємницю та службову інформацію, в реєстр не вноситимуть. Також рішення передбачає, що реєстр можуть створювати і вводити в експлуатацію поетапно, зокрема модульно, відповідно до пріоритетності завдань і доступності ресурсів.

Нагадаємо, у вересні 2021 року парламент ухвалив у другому читанні та в цілому президентський законопроект «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)». Він, серед іншого, передбачає створення реєстру олігархів.

Рішення про визнання особи такою, яка має значний економічний або політичний вплив у суспільному житті (олігархом), ухвалює РНБО на підставі подання уряду, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету.