Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія не отримує покарання за свої злочини і використовує ядерний статус для погрози всьому світу, тому потрібно реформувати міжнародні інституції. Про це йшлося у виступі Зеленського на Дельфійському форумі у Катарі.

Зеленський згадав, що протягом минулого століття світ розробив цілу систему міжнародних структур, які повинні гарантувати справедливість абсолютно кожній державі, однак зазначив, що Україна не може домогтися справедливості у світі вже 31-й день поспіль.

«ООН та всі інші міжнародні структури не мають необхідної внутрішньої сили, щоб повертати людям базову цінність. Щоб повертати країнам мир. Тому що в цих структурах не забезпечена внутрішня справедливість – голос привілейованих там все ще переважає голос більшості», – сказав Зеленський.

Зеленський розповів про те, як Україна відмовилася від третього у світі запасу ядерної зброї, але не отримала за це гарантій безпеки.

«Нам потрібна реальна реформа міжнародних інституцій, механізмів ООН, щоб гарантувати безпеку. Щоб той, хто у 28 разів більше, не думав, що може дозволити собі все що завгодно. І щоб ядерний статус держави не слугував їй дозволом на будь-яку несправедливість проти інших держав», – сказав президент.

Також Зеленський згадав про відмову від закупівель російської нафти і газу. Він закликав Катар нарощувати виробництво енергоносіїв, «щоб у Росії зрозуміли, що жодна держава не має використовувати енергоносії як зброю та для шантажу світу».