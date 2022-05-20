Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна відчути наслідки кожного снаряду, випущеного по Україні

Президент Володимир Зеленський запропонував країнам-партнерам підписати багатосторонній договір для передачі арештованих російських коштів і активів на відбудову України. Про це він заявив у вечірньому зверненні в п’ятницю, 20 травня.

«Ми пропонуємо державам-партнерам підписати багатосторонній договір і створити механізм, завдяки якому кожен і кожна, хто постраждав від дій Росії, зможе отримати компенсацію всіх втрат», – наголосив Зеленський.

Зокрема, за його словами, на основі такого договору російські гроші та майно, які перебувають у юрисдикціях держав-партнерів, мають бути заарештовані або заморожені, а потім конфісковані та спрямовані у спеціально створений фонд, з якого усі, хто постраждав від російської агресії, зможуть отримати відповідну компенсацію.

«Це буде точно справедливо. І Росія відчує справжню вагу кожної ракети, кожної бомби й кожного снаряду, які вона випустила по нам», – сказав президент України.

Голова держави уточнив, що Україна пропонує міжнародним партнерам стати засновниками такого фонду і учасниками спеціальної міжнародної комісії, яка розглядає позови, тобто звернення як фізичних, так і юридичних осіб.

Зеленський додав, що російські гроші як компенсація мають дійти до кожної людини, родини, бізнесу, які постраждали.

«Звичайно, російська держава не визнає навіть того, що вона є агресором. Але її визнання й не потрібно. Ми пропонуємо державам-партнерам у законний спосіб визнати те, що Росія повинна понести матеріальну відповідальність за скоєні нею злочини. Це важливо не тільки в контексті цієї війни, розв'язаної Росією. Але й у контексті будь-яких інших агресивних дій чи то Росії, чи то будь-якого іншого потенційного агресора. Зло має отримати відповідь і знати, що буде покаране», – резюмував Володимир Зеленський.