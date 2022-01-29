Володимир Зеленський зустрівся з курсантами Київського військового ліцею імені Івана Богуна

Президент України Володимир Зеленський запровадив щорічні премії для найкращих курсантів військових навчальних закладів. Премію приурочуватимуть до Дня пам’яті Героїв Крут, який в Україні відзначають 29 січня.

За його словами, починаючи з цього року, щорічно в цей день найкращих курсантів відзначатимуть грошовою премією від президента України.

«І сьогодні деякі з вас стануть першими, хто отримає цю премію. Я впевнений, що ви точно готові в майбутньому боронити Україну, і точно не заради грошей. Але ви маєте знати: ваша держава вас цінує», – зазначив Зеленський у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

Президент вручив першим курсантам і ліцеїстам сертифікати на грошову премію та цінні подарунки за успіхи у навчанні. Він зауважив, що розмір премії встановили такий, «щоб її вистачило, зокрема, на подарунки рідним, близьким, командирам та бойовим побратимам». Суму ппремії у повідомленні прес-служби президента не вказано.