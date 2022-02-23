Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентами Польщі та Литви

Україні потрібні гарантії безпеки, зокрема з боку Росії, заявив президент Володимир Зеленський.

«Не секрет, що Будапешт [йдеться про Будапештський меморандум] не працює, і ми з вами чітко розуміємо, що України сьогодні немає в жодному з альянсів з безпеки. Ми самі себе захищаємо за підтримки наших партнерів. Але гинуть саме українці, тому Україні потрібні гарантії безпеки, чіткі, конкретні і вже зараз, тому що ми хочемо знати, що ми зможемо захистити своїх людей і домівки. І не лише самі. Дуже важливо, щоб була підтримка інших партнерів», – заявив Зеленський на спільному брифінгу з президентами Литви та Польщі у середу, 23 лютого, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

За словами президента, з урахуванням того факту, що біля українських кордонів скупчилися майже 150 тис. російських військових, а також тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, він вважає, що серед країн, які надають гарантії безпеки, має бути і Росія.

«Не секрет, що я багато разів пропонував російському президентові сісти за стіл переговорів і говорити, бо це питання діалогу, а не питання умов. Я вважаю так», – додав український президент.

Додамо, що наразі Росія відхиляє пропозиції України про зустріч двох президентів, оскільки Україна хоче порушувати на цих зустрічах питання Донбасу, а Росія не вважає себе стороною конфлікту і натомість радить ці питання обговорювати з підконтрольними їй бойовиками.