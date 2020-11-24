На початку листопада голову Буської РДА Олега Коваля затримали хабарі

Президент Володимир Зеленський звільнив затриманого на хабарі голову Буської РДА Олега Коваля. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Офісу президента у понеділок, 23 листопада.

У розпорядженні президента вказано, що він звільнив Олега Коваля згідно з поданою ним заявою. Однак нагадаємо, що на початку листопада голову Буської РДА затримали хабарі. Правоохоронці повідомляли, що він вимагав у підприємця талони на дизельне паливо у обмін на земельну ділянку. Його затримали після передачі цих талонів у його робочому кабінеті.

45-річного Олега Коваля призначили на посаду голову Буської РДА у грудні 2019 року. Раніше він був головою Заводської сільської ради.