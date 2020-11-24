Зеленський звільнив затриманого на хабарі голову Буської РДА
45-річний Олег Коваль близько року очолював РДА
Суспільство — Софія Лазуркевич, 24 листопада1
На початку листопада голову Буської РДА Олега Коваля затримали хабарі
Президент Володимир Зеленський звільнив затриманого на хабарі голову Буської РДА Олега Коваля. Відповідне розпорядження оприлюднили на сайті Офісу президента у понеділок, 23 листопада.
У розпорядженні президента вказано, що він звільнив Олега Коваля згідно з поданою ним заявою. Однак нагадаємо, що на початку листопада голову Буської РДА затримали хабарі. Правоохоронці повідомляли, що він вимагав у підприємця талони на дизельне паливо у обмін на земельну ділянку. Його затримали після передачі цих талонів у його робочому кабінеті.
45-річного Олега Коваля призначили на посаду голову Буської РДА у грудні 2019 року. Раніше він був головою Заводської сільської ради.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ZAXID.NET