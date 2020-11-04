45-річний Олег Коваль очолює Буську РДА менше року

Голова Буської районної адміністрації Олег Коваль вимагав хабар у підприємця за надання землі під автозаправку. При цьому хабар йому мали надати не грошима, а у вигляді талонів на дизельне паливо. Загалом Олег Коваль планував отримати талонів на 21 тис.грн.

Як повідомила прес-служба Львівської обласної прокуратури, Олег Коваль вимагав у підприємця хабар у вигляді талонів на 1 тонну дизпалива, загальною вартістю понад 21 тис. грн. Натомість він мав посприяти у вирішенні питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під будівництво АЗС та комплексу придорожнього сервісу.

У середу, 4 листопада, Олега Коваля затримали у його ж робочому кабінеті під час отримання талонів на дизпаливо. Наразі правоохоронці готують повідомлення про підозру та вирішується питання про відсторонення Олега Коваля від посади.

45-річного Олега Коваля призначили на посаду голову Буської РДА у грудні 2019 року. Раніше він був головою Заводської сільської ради.