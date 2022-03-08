Рок-гурт «Жадан і Собаки» випустив пісню та кліп «Вова» у 2020 році

Український гурт «Жадан і собаки» видалив з свого офіційного YouTube-каналу пісню «Вова», у якій критикується президент Володимир Зеленський. Про це гурт повідомив у вівторок, 8 березня.

«Друзі, Жадан і Собаки офіційно прощаються з піснею про вову, прибираємо її з нашого каналу на YouTube і висловлюємо всіляку підтримку Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Працюємо на перемогу. А про наступні вибори поговоримо потім)))», – йдеться у повідомленні гурту.

Жартівлива пісня «Вова» вийшла восени 2020 року, у ній критикується президент України Владимир Зеленський.

Додамо, що згідно з останнім опитування «Рейтингу», 95% українців 93% підтримують діяльність президента Зеленського.

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