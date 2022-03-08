«Жадан і собаки» видалили зі свого YouTube пісню з критикою Зеленського
Гурт висловив свою підтримку президенту України
Український гурт «Жадан і собаки» видалив з свого офіційного YouTube-каналу пісню «Вова», у якій критикується президент Володимир Зеленський. Про це гурт повідомив у вівторок, 8 березня.
«Друзі, Жадан і Собаки офіційно прощаються з піснею про вову, прибираємо її з нашого каналу на YouTube і висловлюємо всіляку підтримку Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Працюємо на перемогу. А про наступні вибори поговоримо потім)))», – йдеться у повідомленні гурту.
Жартівлива пісня «Вова» вийшла восени 2020 року, у ній критикується президент України Владимир Зеленський.
Додамо, що згідно з останнім опитування «Рейтингу», 95% українців 93% підтримують діяльність президента Зеленського.
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