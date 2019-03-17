Жінка на Волині потрапила до лікарні після бійки за церкву

В селі на Волині виникла шарпанина між заїжджими прихильниками УПЦ МП і місцевими прибічниками ПЦУ

У селі Сусваль Володимир-Волинського району Волинської області вчетверте провели збори стосовно переходу церкви від Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) до Православної церкви України (ПЦУ). Зібрання закінчилося шарпаниною, внаслідок якої двоє жінок отримали травми.

Збори проводили у суботу, 16 березня, вранці поблизу місцевого храму.

Місцеві зібралися, щоб вкотре вирішити, кому все-таки підпорядковуватиметься церква: ПЦУ чи УПЦ МП, повідомило місцеве видання «Буг». Напередодні у селі відбулося ще кілька зборів, а також опитувань. Під час останніх, третіх зборів 3-го березня присутні віддали 144 голоси за ПЦУ, 4 були проти.

Вже 4 березня представники громади села Сусваль Володимир-Волинського району зустрілись із єпископом Матфеєм. Громада села офіційно приєдналася до ПЦУ. Проте, як розповіли мешканці села, церква з того часу стоїть закрита, отець Богдан (УПЦ МП), який правив у храмі, громаді ключі від церкви не віддав.

Люди розповіли, що поки 16 березня йшли четверті збори, то до церкви з’їхалося багато автомобілів зі священиками УПЦ МП, які привезли з собою групу підтримки. Цих людей селяни бачили вперше.

Спершу вони почали молитися під церквою. На запитання громади звідки вони, не відповідали. Пізніше невідомі прихильники УПЦ МП хотіли зайти на територію храму. Біля воріт сталася шарпанина. Як розповіли очевидці, одну жінку невідомі, котрі приїхали, штовхнули в груди. Її забрала в лікарню швидка. Іншій жінці травмували палець.

Вже в неділю, 17 березня, в церкві пройшло богослужіння, яке провів священик УПЦ МП. На нього також з’їхалися багато немісцевих, які заявили, що приїхали підтримати священика УПЦ МП, повідомило видання в іншій публікації.