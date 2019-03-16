На Буковині та на Вінничині сталися конфлікти між вірними православних громад

Конфлікт у селі Товтри

У селі Товтри на Буковині та в селі Лука-Мелешківська на Вінниччині сталися конфлікти між вірними різних громад. Про інциденти повідомила поліція.

«Уранці 16 березня до храму у селі Товтри прийшли на богослужіння одразу дві церковні громади. Під час зібрання між представниками різних громад виникло непорозуміння», – йдеться у повідомленні відділу комунікації поліції Чернівецької області.

Отримавши повідомлення про інцидент на території церкви, поліцейські прибули на місце події і одразу відмежували представників різних релігійних громад, локалізувавши інцидент. Поліцейські провели з парафіянами профілактичні бесіди, наголосили на неприпустимості правопорушень на релігійному ґрунті і роз’яснили відповідальність за порушення чинного законодавства, додала поліція.

До правоохоронців також надійшло кілька звернень громадян, пов’язаних з проведенням зборів прихожан.

Цього ж дня біля церкви у селі Лука-Мелешківська Вінницького району виник конфлікт та штовханина між парафіянами – частина з них не давала іншим зайти всередину храму для проведення богослужіння.

Конфлікт між парафіянами на Вінниччині

«Для припинення конфлікту та попередження його подальшого силового розгортання до несення служби було залучено працівників поліції особливого призначення, груп реагування патрульної поліції. До поліції надійшли скарги та заяви від громадян про вчинення щодо них правопорушень. Усі вони зареєстровані, зазначеним фактам буде надана правова оцінка», – поінформував відділ комунікації поліції Вінницької області.

Наразі для гарантування правопорядку поліцейські нестимуть варту біля храму цілодобово.

Водночас поліція не повідомила між парафіянами яких саме церков сталися конфлікти.

Сайт «Вінниця.інфо» повідомив, що наприкінці січня громада у селі Лука-Мелешківська перейшлa до Помісної церкви Укрaїни, однaк сьогодні в церкві службу провів митрополит Вінницький і Бaрський Московського пaтріaрхaту Вaрсонофій.

Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ (МП) поширив повідомлення про те, що їхні вірні зачинились в храмі ще з вечора попереднього дня, а «агресивно налаштовані активісти» нібито завадили звершенню богослужіння. Прес-служба назвала прихильників ПЦУ розкольниками, які «зазіхнули» на їхній храм.