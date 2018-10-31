Жінка з Городоччини, що заразилася сказом, у критичному стані

Мешканка Городоцького району на Львівщині, яку ще влітку вкусив собака, зараз у критичному стані. Вона кілька місяців не зверталася до лікарів, а коли почали проявлятися перші симптоми, стало надто пізно. Медики кажуть, що це перший випадок зараження сказом за останні кілька років.

Хата пані Софії стоїть на окраїні села Милятин. Кілька днів тому у неї діагностували сказ ‒ жінку ще влітку покусав собака. Сусіди досі не можуть повірити, адже за три місяці пані Софія жодного разу на недугу не нарікала.

Жінка мешкає у хаті одна. Будинок ‒ край села, неподалік густі хащі. Зі слів сусідів, усе почалося ще в серпні.

«Вона собі якогось песика принесла, на подвір'ї з ним бавилася. А він вкусив її за палець. То так пару днів їй було недобре, і вона ніде не зверталася», ‒ розповідає мешканка сусіднього села Бар пані Стефа.

За два тижні собака здох, та жінка не звернула на це уваги. Сусіди ж кажуть: до останнього пенсіонерка працювала і спілкувалася із місцевими.

«З тиждень тому, може, вона щось казала «Мені погано», ‒ додає мешканець села Милятин пан Іван.

Сказ почав проявлятися десять днів тому. У пані Софії з'явилася загальна слабкість, біль у м'язах, судоми й температура. А на третій день хвороби жінка знепритомніла. Після госпіталізації до районної лікарні з'явилася підозра на сказ. Її з Городка доставили до обласної інфекційної лікарні у вкрай важкому стані.

«Ввели сиворотку, ввели антирабічний гамаглобулін від сказу, але це вже є запізно. Зараз проводимо штучну вентиляцію легень, зондове харчування, внутрішньовенне введення ліків. Але фінал тут, на жаль, песимістичний», ‒ пояснює завідувач відділення інтенсивної терапії Віктор Токарев.

У селі ж підозрюють: сказом собака міг заразитися від лисиці. Після виявлення сказу у Милятині вже побували ветеринари.

«Так, ходили. Після того, що трапилося, ходили ветеринари. Щепили і котиків, і песиків», ‒ розповідає санітарка фельдшерського пункту села Милятин Ганна Чайковська.

Лікарі наголошують: якщо вкусив собака, кішка або ж дика тварина, зокрема, лисиця, вовк, кажан, варто одразу ж звернутися до лікаря. Зазвичай ветеринарна служба спостерігає за твариною. Скажений звір гине у період до десяти днів. Але сироватку вводять у будь-якому випадку. Адже інкубаційний період сказу в людини може тривати до року.