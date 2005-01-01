Житель Харківщини вистрілив собі в голову, коли поліція намагалася його затримати

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Раніше судимий житель міста Лозова Харківської області, намагаючись сховатися від поліції, спочатку стріляв в сторону службового автомобіля правоохоронців, а потім вистрілив собі в голову. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як зазначається, в ніч на п'ятницю, 22 грудня, в Лозівський відділ поліції зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що в будинку на території мікрорайону невідомий намагається демонтувати електролічильник. Поліцейські, які виїхали на місце, не виявили технічних пошкоджень електролічильників і не побачили людей, які могли б намагатися його демонтувати.

Однак коли вони вийшли на вулицю і продовжили оглядати територію навколо будинку,.з під'їзду вибіг невідомий і вистрілив кілька разів з невстановленої зброї в сторону службового автомобіля, а потім побіг в іншу будівлю, де вистрілив собі в голову. Бригадою швидкої медичної допомоги в несвідомому стані чоловік був госпіталізований у відділення реанімації. Під час операції він помер.

В інформації зазначається також, що від дій чоловіка правоохоронці не постраждали і поліція табельну вогнепальну зброю під час інциденту не застосовувала. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився раніше судимий житель Лозової (1973 року народження).