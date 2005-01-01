Житель Харківщини вистрілив собі в голову, коли поліція намагалася його затримати

СуспільствоРоман Ганкевич, 23 грудня6040

До теми

Житель Харківщини вистрілив собі в голову, коли поліція намагалася його затримати
фото МВС
Ілюстративне фото

Раніше судимий житель міста Лозова Харківської області, намагаючись сховатися від поліції, спочатку стріляв в сторону службового автомобіля правоохоронців, а потім вистрілив собі в голову. Про це повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як зазначається, в ніч на п'ятницю, 22 грудня, в Лозівський відділ поліції зі служби 102 надійшло повідомлення про те, що в будинку на території мікрорайону невідомий намагається демонтувати електролічильник. Поліцейські, які виїхали на місце, не виявили технічних пошкоджень електролічильників і не побачили людей, які могли б намагатися його демонтувати.

Однак коли вони вийшли на вулицю і продовжили оглядати територію навколо будинку,.з під'їзду вибіг невідомий і вистрілив кілька разів з невстановленої зброї в сторону службового автомобіля, а потім побіг в іншу будівлю, де вистрілив собі в голову. Бригадою швидкої медичної допомоги в несвідомому стані чоловік був госпіталізований у відділення реанімації. Під час операції він помер.

В інформації зазначається також, що від дій чоловіка правоохоронці не постраждали і поліція табельну вогнепальну зброю під час інциденту не застосовувала. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився раніше судимий житель Лозової (1973 року народження).

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Росіянин намагався скоїти самогубство в аеропорту Запоріжжя ZAXID.NET
В Бердянську 22-річний солдат після сварки з дівчиною підірвався на гранаті ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук