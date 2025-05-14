Правоохоронці зараз встановлюють всіх клієнтів ділка

На Тернопільщині правоохоронці викрили «бізнесмена», який за 14 тис. доларів допомагав ухилянтам отримувати відстрочку від війська з можливістю виїхати за кордон. Чоловік – житель Кременця, запевняв, що має зав’язки з працівниками районного територіального центру комплектування та військово-лікарської комісії. Наразі правоохоронці з’ясовують, скільком військовозобов’язаним чоловікам він продав такі документи і хто йому допомагав із службових осіб.

Під час розслідування поліцейські встановили, що зловмисник зустрічався з потенційними клієнтами і запевняв їх, що має налагоджену схему отримання відстрочки від мобілізації, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 14 травня.

Заступник начальника Кременецького райвідділу поліції Ігоря Яблонський зазначив, що в зловмисника дійсно були якісь зв’язки в ТЦК та ВЛК. Завдяки їм підозрюваний вже виготовляв документи щодо оформлення відстрочки від мобілізації за станом здоров’я з правом виїзду за кордон для ухилянтів.

Жителя Кременця правоохоронцям вдалося затримати під час зустрічі з черговим «клієнтом» та отримання неправомірної вигоди в сумі 14 тис. доларів. Йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (Зловживання впливом). Якщо його провину доведуть в суді, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі працівники кримінальної поліції також встановлюють всіх «клієнтів» підозрюваного, а також спільників, які допомагали незаконно отримувати відстрочку від військового призову.