Чоловіку інкримінують торгівлю людьми

Правоохоронці викрили жителя Тернопільщини, який вербував українці для перевезення нелегалів з Близького Сходу в країни Євросоюзу. Зокрема, співпрацювати з ним погодилася жителька Кременця. За 5 тис. доларів жінка мала перевозити сирійців, іракців та турків в Болгарію. Організатора незаконної схеми затримали, йому інкримінують торгівлю людьми.

Під час слідства з’ясувалося, що незаконний заробіток організував 34-річний житель Кременця. Чоловік Шукав серед своїх знайомих, людей які мали водійські права і дозвіл на роботу в країнах ЄС, повідомили в поліції Тернопільщини в вівторок, 21 січня. Зловмисник розповідав, що за кордоном вони працюватимуть перевізниками, а далі ділився, що перевозити треба буде живий товар – нелегальних мігрантів.

В Кременці чоловік познайомився із місцевою жителькою. Жінка розповіла, що має скрутне матеріальне становище – через перенесену хворобу і численні борги. Зловмисник за допомогою психологічного тиску переконав потерпілу незаконно переправляти нелегалів через кордон у Болгарії.

«Маючи водійське посвідчення, жінка мала б перевозити людей у машині, отримуючи за це 5000 доларів», – зазначили в прокуратурі Тернопільщини.

Працівники поліції затримали чоловіка і провели в нього вдома санкціоновані обшуки, під час яких вилучили понад 17 тис. доларів, банківські картки, автівки.

Чоловікові уже оголосили підозру відповідно до ч. 1 ст. 149 КК України (Торгівля людьми). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.