Затриманому загрожує до дев'яти років ув'язнення

Правоохоронці затримали жителя Одещини, який за 7 тис. доларів намагався переправити ухилянта до Молодови. Про це у понеділок, 14 жовтня, повідомили у департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Затриманий – 29-річний житель Одеського району. Він в одному з месенджерів запропонував військовозобов’ящаному за гроші допомогти незаконно перетнути кордон. Свої послуги чоловік оцінив у 7 тис. доларів.

Зокрема, затриманий обіцяв надати військовозобов’язаному перепустку, завдяки якій він зможе безперешкодно проїхати блокпост на трасі Одеса-Рені та потрапити до одного з прикордонних районів Одеської області. Звідти, за задумом затриманого, ухилянт мав перетнути кодон поза офіційним пунктом пропуску.

«Ділка затримали, коли він організовував трансфер чоловіка, залучаючи наймане таксі та власний транспорт, й отримав обумовлену суму», – йдеться у повідомленні.

Затриманому повідомили про підозру у незаконному переправленні людей через державний кордон. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі та конфіскація майна. Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, у Києві затримали викладача приватного університету, який обіцяв ухилянту влаштувати його на роботу до одного з підприємств, щоб той отримав бронювання від мобілізації. Свої послуги викладач оцінив у 10 тис. доларів.