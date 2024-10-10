Кандидат наук допомагав ухилянту отримати бронювання від мобілізації

У Києві затримали викладача приватного університету, який обіцяв ухилянту працевлаштувати його до одного з підприємств, щоб той отримав бронювання від мобілізації. Про це у четвер, 10 жовтня, повідомили в Офісі генерального прокурора.

За 10 тис. доларів затриманий обіцяв ухилянту допомогти скласти іспити, а потім отримати посаду вибухотехніка в одному з підприємств, яке займається гуманітарним розмінуванням. На цій посаді ухилянту обіцяли високу зарплату – 60 тис. грн, бронювання від мобілізації, та можливість відряджень за кордон. Щоб допомогти чоловіку, викладач планував використати особисті зв’язки. За його словами, у нього є «своя людина» у державних органах.

«Під час зустрічей із чоловіком підозрюваний повідомляв, що документи для працевлаштування та 10 тис. доларів США потрібно передати саме зараз. Оскільки вже набирається група з 20 людей і 19 з них вже є», – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали викладачі університету після одержання всієї суми хабаря. Затриманому оголосили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому загрожує від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

У Нацполіції Києва додали, що затриманий – кандидат наук.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що станом на 19 серпня близько 930 тис. військовозобовʼязаних українців заброньовані від мобілізації.