Кількість заброньованих від мобілізації українців становить близько 930 тис.

Станом на 19 серпня близько 930 тис. військовозобовʼязаних українців заброньовані від мобілізації. За тиждень ця цифра перетне межу в мільйон. Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час круглого столу «Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств», передає Forbes Ukraine.

Іван Гаврилюк повідомив, що наразі мобілізація не забезпечує потреб війська, оскільки мобілізований не є бійцем. На думку заступника міністра оборони, солдат ним стане за 3-6 місяців.

Заступник також підтримав тезу, що вітчизняна економіка має бути переведена на воєнні рейки, утім на сьогодні в Україні «одиниці підприємств працюють в три зміни». А допомога від міжнародних партнерів не збільшується і збільшуватися не буде, сказав спікер.

Водночас Гаврилюк зазначив, що російська армія не зменшує свою присутність на окупованих територіях України. На початку року на окупованих територіях країни перебувало 440 тис. осіб угруповання РФ, зараз – близько 600 тис., а до кінця року очікується зростання до 800 тис. осіб.

Нагадаємо, на початку липня голова Комітету з питань економічного розвитку ВРУ Дмитро Наталуха повідомив, що заброньованими є 600 тис. чоловіків в Україні. Згодом заступник міністра економіки Віталій Кіндратів поінформував, що для забезпечення військових потреб можна забронювати близько 1,2 млн військовозобов'язаних українців.

Що відомо про бронювання

Відповідно до Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», бронюванню підлягають військовозобовʼязані, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях, що є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Йдеться про працівників органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому Кабміном. За цією процедурою бронюють до 50% осіб, які підлягають мобілізації.

Також забронювати 100% працівників можуть компанії, які критично важливі для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових підприємств. Зокрема це компанії паливо-енергетичного та оборонно-промислового комплексів, а також підприємства, що займаються будівництвом фортифікаційних споруд або реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги.

У Верховній Раді також зареєстрували законопроєкти про економічне бронювання працівників від мобілізації. У Комітеті з питань економічного розвитку є пропозиції, які розробляла група на чолі з головою Комітету Дмитром Наталухою.

Перший законопроєкт №11331 «Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки», що передбачає «економічне бронювання» працівників від мобілізації. Законопроєкт передбачає бронювання спеціалістів, яких важко замінити, за умови сплати підвищеного військового збору у 20,4 тис. грн на місяць. За словами Дмитра Наталухи, закладена концепція «економічного бронювання» дозволить зберегти для економіки важкозамінних спеціалістів. Також Наталуха зареєстрував два альтернативних законопроєкти – №11331-1 і №11331-2, що будуть включати: модель із бронюванням за рівнем зарплати у понад 36,3 тис. грн, а також змішану модель — 36,3 тис. грн зарплати для найманого працівника, 20,4 тис. грн військового збору для ФОПів. Прогнозується, що запрацює закон, ймовірно, вже восени.