На 37-річного мешканця Вінниці склали адмінпротокол

У лісі поблизу українсько-румунського кордону на Закарпатті заблукав 37-річний мешканець Вінниці і викликав на допомогу рятувальників. Як виявилося, чоловік хотів незаконно перетнути кордон.

Як розповіли у Західному регіональному управлінні Держприкордоснлужби 14 жовтня, про українця, який заблукав у лісі, їм повідомили рятувальники.

«Поблукавши кілька годин, чоловік зрозумів, що вибратися самотужки не зможе і зателефонував на гарячу лінію рятувальників. Інформацію оперативно передали прикордонним нарядам і через деякий час у лісосмузі чоловіка знайшли», – зазначили в ДПСУ.

Вінничанин спочатку розповідав прикордонникам, що приїхав збирати гриби, але згодом зізнався, що намагався потрапити до Румунії в обхід пунктів пропуску. Прикордонники надали чоловіку необхідну допомогу, склали на нього адмінпротокол і повідомили правоохоронцям, що він не стоїть на військовому обліку.