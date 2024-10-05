Порушника знайшли в лісі знесиленого та голодного

Прикордонники відділу «Новоселиця» на Закарпатті розшукали ухилянта, який хотів нелегально перетнути кордон із Словаччиною, але заблукав у горах. Чоловік втратив орієнтир, замерз і сам зателефонував на «гарячу лінію» Держприкордонслужби.

Як розповіли у ДПСУ, правопорушника знайшли змерзлого, голодного та дезорієнтованого після більш ніж півдобового перебування у лісі. Згодом 25-річний киянин зізнався, що знайшов через соцмережі посередника, який за 2000 доларів погодився допомогти йому дістатися за кордон.

«Перетин кордону планувався у районі прикордонного села Дубриничі Закарпатської області. Киянин дістався туди над вечір і пішов через ліс у вказаному йому напрямку. Згодом він втратив орієнтування і заблукав. Чоловік провів у горах цілу ніч у холоді і під дощем. Коли він зрозумів, що йому не вдасться ані дістатися Словаччини, ані вибратися з лісу, вирішив просити прикордонників про допомогу», – розповіли у Держприкордонслужбі.

Прикордонні наряди відділу «Новоселиця» знайшли ухилянта у лісі знесиленого та переохолодженого. Він розповів, що сильно змерз та постійно чув звуки диких звірів. Йому надали необхідну допомогу, сухий одяг та нагодували. Тепер йому доведеться відповісти у суді за спробу незаконно перетнути державний кордон.