Військовозобов'язаних затримали поблизу кордону з Угорщиною

Трьох мешканців Тернопільської області, які планували поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину затримав прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону. За незаконний перетин кордону вони мали сплатити переправникам від 5 до 10 тисяч доларів.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 4 жовтня, маршрут ухилянтів пролягав через кукурудзяне поле і водний канал Ботар, яким проходить українсько-угорський кордон.

«Ділки провели чоловікам інструктаж, як ховатися у кукурудзі від нарядів, а для подолання загороджувального паркану спритників озброїли шкіряними рукавицями. Попри усі настанови тернополян затримали прикордонники», – інформують у ДПСУ.

На ухилянтів склали адмінпротоколи

Ухилянти мали сплатити переправникам від 5 до 10 тисяч доларів. За спробу незаконного перетину кордону на мешканців Тернопільщини склали адмінпротоколи.

Санкція статі передбачає від 3400 до 8500 грн штрафу, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Осіб, причетних до переправлення військовозобов’язаних, встановлюють.