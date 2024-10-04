У кукурудзяному полі на Закарпатті затримали трьох ухилянтів з Тернопільщини
За незаконний перетин кордону вони мали сплатити переправникам від 5 до 10 тисяч доларів
Трьох мешканців Тернопільської області, які планували поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину затримав прикордонний наряд відділу «Вилок» Мукачівського загону. За незаконний перетин кордону вони мали сплатити переправникам від 5 до 10 тисяч доларів.
Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 4 жовтня, маршрут ухилянтів пролягав через кукурудзяне поле і водний канал Ботар, яким проходить українсько-угорський кордон.
«Ділки провели чоловікам інструктаж, як ховатися у кукурудзі від нарядів, а для подолання загороджувального паркану спритників озброїли шкіряними рукавицями. Попри усі настанови тернополян затримали прикордонники», – інформують у ДПСУ.
На ухилянтів склали адмінпротоколи
Ухилянти мали сплатити переправникам від 5 до 10 тисяч доларів. За спробу незаконного перетину кордону на мешканців Тернопільщини склали адмінпротоколи.
Санкція статі передбачає від 3400 до 8500 грн штрафу, або адміністративний арешт на строк до 15 діб, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення. Осіб, причетних до переправлення військовозобов’язаних, встановлюють.