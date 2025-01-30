Костопільський районний суд виніс вирок місцевому жителю за розбещення малолітньої дівчинки. Обвинувачений вимагав у дитини інтимні фото та під час зустрічі торкався її статевих органів. Оскільки чоловік скоїв злочин під час іспитового строку, він отримав вісім років тюрми.

Як йдеться у вироку від 24 січня, обвинувачений в період із 6 по 23 грудня 2023 року переписувався у Viber із малолітньою дівчинкою. Чоловік наполягав на обміні інтимними фотографіями, а коли їх отримував – зберігав на телефоні як дитячу порнографію. Крім того, під час однієї з зустрічей підсудний роздягнув себе та потерпілу, після чого торкався статевим органом тіла малолітньої.

У суді обвинувачений свою провину визнав. Він розповів, що у вересні 2023 року прийшов у гості до однокласниці, де познайомився з її дочкою. Інколи за проханням жінки він приглядав за дівчинкою, грався з нею. За словами чоловіка, малолітня нібито першою почала присилати йому інтимні фотографії і просила, щоб він також це робив. Обвинувачений стверджує, що жодних дій сексуального характеру не вчиняв, а лише переписувався та обмінювався світлинами.

Матір дівчинки підтвердила, що її колишній однокласник інколи допомагав їй з дітьми, а старша донька ходила до нього в гості. Жінка дізналася про злочин, коли взяла телефон доньки і побачила переписку з відвертими фото та відео. Коли ж дитина про все розповіла, вона звернулася в поліцію.

Суддя Олександр Цвіркун визнав жителя Рівненщини винним за ч. 2 ст. 156, ч.2 ст. 301, ч.1 ст.301-1 КК України (розбещення неповнолітніх, зберігання та розповсюдження порнографії). Оскільки чоловік перебував на іспитовому терміні за ухилення від мобілізації, замість семи років тюрми він отримав вісім. Крім того, обвинувачений зобовʼязаний виплатити потерпілій 200 тис. грн моральної компенсації. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.