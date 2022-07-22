Праворуч на фото Ігор Соловей, а разом із ним боєць ЗСУ на фоні подарованого автомобіля

Житель міста Соснівка (Червоноградська ОТГ) Ігор Соловей віддав свій позашляховик Nissan Patrol на потреби Збройних сил України. Таким чином чоловік долучився до проекту «1000 автомобілів свободи», який раніше ініціювали у Львівській військовій адміністрації. Про благодійний вчинок соснівчанина повідомила прес-служба ЛОВА у п'ятницю, 22 липня.

За словами Ігоря Солов'я, він хоче, аби його авто насамперед приносило користь українським воїнам. «Хочу, щоб допомагав хлопцям у нелегких боях здобувати омріяну перемогу», – зазначив благодійник.

Крім того Червоноградська районна державна адміністрація наповнила подарований позашляховик необхідними на фронті речами: турнікетами, тактичними окулярами, медикаментами, продуктами харчування.

Заповнений багажник автомобіля, який незабаром потрапить до воїнів з 80-ї бригади (фото ЛОВА)

Автомобіль Nissas Patrol вже пройшов повний технічний огляд і скоро поїде до воїнів з 80-ої окремої десантно-штурмової бригади. Додамо, військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади зі Львова, зараз воюють на сході та півдні України.