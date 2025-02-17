Тернопільський міськрайонний суд призначив жителю Тернопільщини 11 років в'язниці за те, що той намагався вбити партнера по бізнесу, щоб не віддавати йому 100 тис. доларів боргу. Зловмисник заманив знайомого на зустріч, а тоді вистрілив в голову з револьвера. Однак потерпілий не помер і зміг самостійно добратися до лікарні. Жителя Тернопільщини зловили взимку 2023 року на кордоні, коли він намагався втекти в країну ЄС.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що житель Тернопільщини протягом 2018-2021 року позичав в потерпілого гроші. Загалом вийшло, що зловмисник мав віддати 95,6 тис. доларів. Ці гроші він використав для придбання нежитлових приміщень комерційного призначення в Тернополі. Щоб не віддавати гроші, оскільки йому не вдалося зробити обіцяного, боржник вирішив убити партнера по бізнесу, повідомили в прокуратурі Тернопільщини в понеділок, 17 лютого.

«28 лютого 2023 року він зателефонував чоловіку й запропонував зустрітися для підписання угоди з купівлі нежитлових приміщень в обласному центрі й подивитися на запропоновані земельні ділянки. Перебуваючи в салоні авто потерпілого на задньому сидінні, він вистрілив у водія з револьвера», – йдеться у повідомленні.

Куля застрягла у потилиці і медикам вдалось урятувати постраждалого. Поранений чоловік залишився при свідомості і навіть зміг сам доїхати до лікарні, звідки й викликав поліцію. , Зрозумівши, що жертва вижила, нападник втік. Зловмисник сховав зброю і намагався виїхати за кордон. Для цього він найняв таксі до м. Берегово на Закарпатті. На в’їзді у Закарпатську область машину таксі з обвинуваченим затримали поліцейські. Тим часом лікарі прооперували пораненого, витягнувши застряглу кулю з потилиці і згодом він дав свідчення в суді.

Тернопільський міськрайонний суд визнав винуватим жителя Тернопільщини у вчиненні замаху на вбивство та призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 11 років з конфіскацією майна. На вирок можна подати апеляційну скаргу.