На Тернопільщині 24-річного чоловіка засудили до 9 років в'язниці за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Чоловік залякав дитину вбивством і вчинив сексуальне насильство. Під час судового засідання, яке відбулося 8 липня, житель області свою провину визнав частково.

Зґвалтування неповнолітньої сталося в одному із сіл Борщівської громади Чортківського району 4 липня 2024 року. Обвинувачений був знайомий зі старшою сестрою 14-річної потерпілої, тому вирішив зайти в гості. До помешкання дівчини чоловік навідався, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у середу, 9 липня.

Під час розмови підозрюваний помітив, що окрім 14-літньої дівчини в будинку нікого не було. Скориставшись цим, обвинувачений залякав жертву і зґвалтував її. Він погрожував дівчині убивством. Поліцейські зібрали достатньо доказів під час розслідування цієї справи та передали її до суду.

Під час засідання Борщівського районного суду обвинувачений свою провину визнав частково, повідомили ZAXID.NET в прокуратурі області. Чоловік зазначив, що не погрожував дівчині, а от провину в самому зґвалтуванні – не заперечував.

Борщівський районний суд визнав винним жителя Борщівської громади у зґвалтуванні неповнолітньої та призначив йому 9 років позбавлення волі. Також його дані занесуть в реєстр ґвалтівників. Рішення суду ще не вступило в законну силу, на нього можна подати апеляцію.