Житель Тернопільщини воює в 68 Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша

Житель Тернопільщини отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних сил України. Олександр Сирський особисто вручив бійцю з позивним «Електронік» «Хрест доблесті». Житель Тернопільщини воює в 68 Окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Нагородження відбувалося на передовій лінії фронту. Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Олександр Сирський відвідав пункти дислокації з’єднань бригад, а також вручив нагороди. Зокрема «Хрест доблесті» отримав військовослужбовець 68 Окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, старший солдат Андрій із позивним «Електронік». Захисник – уродженець Кременецького району.

«Боєць виконав безліч бойових завдань та пройшов чимало нелегких випробувань. У боях захисник проявив мужність та хоробрість. За чимало проявів військової доблесті та відваги, вірності Військовій присязі старший солдат Андрій із Кременецького району отримав нагороду “Хрест доблесті”», – повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації в п’ятницю, 4 жовтня.

Додамо, що після початку повномасштабної війни житель Тернопільщини вирішив добровільно мобілізуватися. В травні 2022 року він почав служити у Збройних силах України. З серпня 2023 року «Електронік» воює з окупантами на посаді старшого навідника в одному з артилерійських підрозділів з’єднання.

Чоловік пішов воювати навесні 2022 року

За даними Вікіпедії, 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша – це легке піхотне з’єднання Сухопутних військ ЗСУ. На липень 2023 року бригада вела бої на Куп'янсько-Лиманському напрямку. У липні-серпні 2023 бригада звільнила села Надія та Новоєгорівка Сватівського району Луганської області. У травні 2024 року бригада обороняла Покровський напрямок. Цей район оборони з'явився після того, як російські війська окупували Авдіївку. У червні 2024 року бригада відбила штурм на Покровському напрямку.

Додамо, що «Хрестом доблесті» нагороджуються військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, службова діяльність яких в мирний час або під час воєнного стану визнана винятково корисною.