Колегія суддів Шумського районного суду на Тернопільщині призначила трирічний умовний термін чоловіку за зґвалтування неповнолітньої дівчини. У суді постраждала просила суворо не карати винуватця і зазначила, що примирилася з ним. Окрім того, чоловік виплачує їй моральну шкоду в розмірі 400 тис. грн.

Зґвалтування сталось в Шумській громаді навесні 2023 року. Правоохоронці встановили, що житель громади близько 22:00 26 травня 2023 року зателефонував до неповнолітньої дівчини, з якою дружив, і запропонував їй вийти на вулицю. Після того, як потерпіла вийшла на подвір’я свого будинку, між ними відбулася сварка, а потім розмова, в ході якої вони почали цілуватися.

«Реалізуючи свій кримінально-протиправний умисел, що спрямований на умисне вчинення дій сексуального характеру і всупереч волі неповнолітньої, обвинувачений підняв потерпілу на руки та заніс її у хлів, та, утримуючи її силоміць, зґвалтував», – йдеться у вироку колегії суддів Шумського районного суду від 18 вересня.

Обвинувачений в суді визнав свою вину, щиро розкаявся та попросив вибачення у потерпілої за скоєне, однак заперечив обтяжуючу обставину, зазначену у обвинувальному акті, а саме перебування в стані алкогольного сп’яніння. Чоловік зазначив, що дійсно у той день прийшов до дівчини з пляшкою вина, однак зробив лише декілька ковтків, а перед цим алкоголь не вживав.

«В суді обвинувачений також не зміг пояснити, чому вчинив правопорушення. Чоловік зазначив, що кохав потерпілу, на даний час із нею примирився. Наразі, він служить в ЗСУ та сплачує моральну шкоду дівчині, а тому просив не позбавляти його волі», – зазначено у вироку.

В суді потерпіла в присутності своєї матері зазначила, що з обвинуваченим примирилася та не бажає, щоб його позбавляли волі. Її слова також підтвердила і її законна представниця.

Колегія суддів Шумського районного суду визнала винним у зґвалтуванні неповнолітньої та призначила йому 5 років позбавлення волі. Однак, враховуючи пом’якшуючі обставини, а саме щире каяття, свідчення потерпілої, сприяння слідству, звільнила його від відбування покарання з випробуваним терміном на 3 роки.

Також судді задовільнили цивільний позов потерпілої і постановили стягнути з чоловіка моральну шкоду в розмірі 400 тис. грн. Окрім того, чоловік повинен сплатити майже 13 тис. грн за судово-медичні експертизи. На вирок суду може бути подана апеляція.