Вибух було чутно в кількох мікрорайонах окупованого Донецька

Потужний вибух пролунав у Ленінському районі окупованого російськими бойовиками Донецька вдень у неділю, 20 лютого, повідомили «Новости Донбасса».

Вибух стався близько 12:00 за київським часом. Житель Донецька розповів: «Бахнуло так, що ледь шибки не повилітали». Крім того, фотографії стовпа диму після вибуху було опубліковано у соцмережах.

Вибух було добре чутно у кількох районах міста.

Нагадаємо, бойовики і російські диверсійні групи обстрілюють окуповані території і вчиняють там вибухи, щоб створити привід для вторгнення в Україну регулярних російських військ.