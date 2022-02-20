Жителі Донецька повідомили про потужний вибух у місті
Суспільство — Володимир Пиріг, 0 0
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Вибух було чутно в кількох мікрорайонах окупованого Донецька
Потужний вибух пролунав у Ленінському районі окупованого російськими бойовиками Донецька вдень у неділю, 20 лютого, повідомили «Новости Донбасса».
Вибух стався близько 12:00 за київським часом. Житель Донецька розповів: «Бахнуло так, що ледь шибки не повилітали». Крім того, фотографії стовпа диму після вибуху було опубліковано у соцмережах.
Вибух було добре чутно у кількох районах міста.
Нагадаємо, бойовики і російські диверсійні групи обстрілюють окуповані території і вчиняють там вибухи, щоб створити привід для вторгнення в Україну регулярних російських військ.
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