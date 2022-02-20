Дані розвідки свідчать, що Росія планує «найбільшу війну в Європі з 1945 року», а під час вторгнення в Україну вона планує оточити Київ, заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Всі ознаки свідчать про те, що план уже в певному сенсі розпочався», – сказав він в інтерв'ю BBC.

За словами Джонсона, розвідка припускає, що Росія має намір почати вторгнення, щоб оточити українську столицю Київ.

«Люди повинні розуміти, яку ціну це може мати у людських життях», – сказав він.

Прем'єр-міністр виступав з Мюнхена, де світові лідери збираються на щорічну конференцію з безпеки.

Джонсон також вказав, що Велика Британія запровадить проти Росії ще більші санкції, ніж передбачали раніше. За його словами, Велика Британія та США покладуть край «торгівлі російських компаній у фунтах та доларах» - цей крок, на його переконання, «дуже, дуже сильно вдарить» по Росії.

На запитання, чи вважають зараз, що російське вторгнення все ще є неминучим, Джонсон відповів: «Я боюся, що це те, на що вказують докази».

За словами британського прем’єр-міністра, президент США Джо Байден сказав західним лідерам, що, за даними розвідки, російські війська планують не просто увійти в Україну зі сходу через Донбас, а й з Білорусі та території навколо Києва.

«Я боюся, що план, який ми бачимо, може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року з точки зору масштабу. Люди повинні враховувати не лише потенційну загибель українців, а й молодих росіян», – додав він.

Джонсон також виступив після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленськимна Мюнхенській безпековій конференції і сказав світовим лідерам, що будь-яке вторгнення Росії в Україну «відгукнеться по всьому світу».

Що відомо про намір Росії напасти на Україну

За останніми підрахунками уряду США, уздовж кордону України зараз дислокується від 169 до 190 тис. російських військових, як у Росії, так і в сусідній Білорусі, але це число також включає бойовиків на Донбасі.

Впродовж кількох останніх тижнів західні чиновники попереджали, що Росія може готуватися до вторгнення в будь-який момент, але Росія спростовувала ці заяви й стверджувала, що її війська проводять військові навчання в регіоні.

На пропозиції Росії припинити ескалацію довкола України, Росія відповіла вимогами не включати Україну до складу НАТО, припинити розширення НАТО на схід і повернути його до конфігурації 1997 року. Також Росія вимагає вивезти з України все іноземне озброєння і припинити навчання іноземними інструкторами українських військових. Крім того, Росія вимагає від України виконати Мінські домовленості на її умовах.

Президент США Джо Байден у зверненні в ніч на 19 лютого заявив, що Росія може вторгнутися в Україну в найближчі дні.