Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країни Заходу мають об’єднатися навколо України

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції 19 лютого попередив Росію про наслідки у разі вторгнення в Україну. За його словами, її спіткають найжорсткіші економічні санкції та загибель багатьох російських військових.

Джонсон заявив, що Велика Британія працюють над пакетом санкцій разом із ЄС і США. Він запевнив, що у разі російського вторгнення Лондон застосує найжорстокіші заходи проти російських приватних осіб та компаній.

«Вони не зможуть отримувати гроші на лондонських фінансових ринках. Ми відкриємо "матрьошки" і почнемо докопуватися до найменшої, поки не встановимо, хто отримує вигоду від роботи цих компаній. Якщо президент Путін вважає, що своїми діями він може змусити НАТО відступити, залякати, то він переконається, що все буде навпаки», – зазначив Джонсон.

Прем’єр-міністр Великої Британії попередив, що Росія може обманом вдатися до вторгнення. Він зазначив, що українська армія набато куди досвідченіша, ніж у 2014 році, і росіяни зіткнуться із опором.

«Я боюся, що після блискавичної війни Росія зіткнеться із ударам у відповідь та повстанськими діями, і багато батьків у Росії оплакуватимуть смерть молодих російських солдатів, які також невинні, як і українці, яким сьогодні загрожує напад», – наголосив він.

Він вважає, що наразі ще є можливість врегулювати ситуацію дипломатичним шляхом. Та при цьому додав, що країнам Заходу потрібно об’єднатися у підтримці України на тлі російських військ на її кордоні.

«Ми були в Києві і запевнили українців, що відстоюватимемо їх до останнього, їх суверенітет і незалежність. Але як безглуздо звучатимуть ці слова, якщо зараз, коли небезпека, ми просто відвернемося. Вторгнення в Україну лунатиме по всьому світу», – заявив Джонсон.

Джонсон також зазанчив, що Захід має винести уроки з 2014 року та запобігти другий поділ Європи на сфери впливу. Він наголосив, що ЄС має відмовитися від залежності від російської нафти та газу.

Загроза російського вторгнення

Росія продовжує утримувати на кордоні з Україною майже 150 тис. солдатів і військову техніку, включно з авіацією. Раніше Міноборони РФ оголосило про відведення частини військ, однак цієї інформації не підтвердили західні та українські розвідки. Навпроти, за даними США і Великої Британії, росіяни стягують у регіон додаткову військову техніку та солдатів.

На тлі скупчення військ вздовж українських кордонів, російські бойовики вже другу добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Загалом за 19 лютого росіяни вже 70 разів вдарили по українським позиціям. Найбільше обстрілів було біля Новотроїцького, Щастя, Старогнатівки, Новозванівки, Кримського, Мар’їнки та інших.