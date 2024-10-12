На Львівщини троє місцевих мешканців звинуватили свого знайомого у крадіжці грошей, вимагаючи їх повернути. Вони побили 29-річного чоловіка, знявши це на камеру. Відео надіслали мамі потерпілого, вимагаючи у неї виплатити надуманий борг.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Львівщини, вранці 11 жовтня в одному з сіл Львівського району четверо знайомих: троє чоловіків, двоє з яких віком 29 років та один 19-річний, а також 23-річна жінка, розпивали спиртне. Троє з них звинуватили 29-річного чоловіка у крадіжці грошей та вимагали їх повернути.

Вони насильно утримували чоловіка у будинку та не давали йому піти. Вони побили чоловіка, знімаючи це на мобільний телефон, а відео відправили його матері, вимагаючи нібито вкрадені кошти вже у неї. Побачивши, що її син перебуває у небезпеці, жінка звернулась у поліцію.

Поліція встановила місце, де утримували потерпілого та затримали трьох підозрюваних. За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.