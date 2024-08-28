Червоноградський міський суд виніс вирок червоноградцю Артуру Шишковському, який вимагав від знайомого 28 тис. грн, який він раніше йому заплатив за ремонт автомобіля. Також у себе вдома він незаконно зберігав зброю, якою погрожував знайомому. Суд призначив йому 3 роки і місяць увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, упродовж жовтня – листопада 2021 року Артур Шишковський погрожував вбивством та побиттям своєму знайомому та вимагав від нього сплатити 28 тис. грн. Після чергових погроз на початку листопада він отримав від нього 3 тис. грн та вимагав іще 2 тис. грн, погрожуючи розправою. Після чергових погроз він прийшов додому до знайомого та отримав від нього ще півтори тисячі гривень, після чого його затримали поліцейські.

Крім цього, Артур Шишковський незаконно придбав револьвер та шість патронів до нього. Зброю, а також іще 17 незаконно придбаних патронів, які він зберігав удома, вилучили поліцейські під час обшуку у листопаді 2021 року.

У суді Артур Шишковський спершу свою провину у вимаганні та погрозах знайомому частково заперечував. Однак пізніше він розповів, що познайомився з цим чоловіком у 2018 році, тоді він займався ремонтами автомобілів. Артур Шишковський здавав йому на ремонт свій автомобіль кілька разів, купував запчастини, однак авто постійно виходило з ладу. Тому він вирішив вимагати від товариша повернути сплачені за ремонт гроші. Щодо незаконної зброї, то він пояснив, що знайшов револьвер ще у 2016 році на смітнику.

Враховуючи обставини справи, суддя Червоноградського міського суду Марта Мельникович визнала Артура Шишковського винним у вимаганні та незаконному зберіганні зброї за ч. 2 ст. 189 та ч. 1 ст. 263 ККУ та призначила сукупно 3 роки і місяць позбавлення воді. Крім цього, він має сплатити товаришу 5 тис. грн моральної шкоди. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.