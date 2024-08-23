Сергій Шабаранський розсилав образливі повідомлення прихожанам Центральної церкви євангельських християн-баптистів

Залізничний районний суд Львова виніс вирок львівʼянину Сергію Шабаранському, який розсилав образливі повідомлення прихожанам Центральної церкви євангельських християн-баптистів. Враховуючи попередню судимість, суд призначив Сергію Шабаранському 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Як вказано в матеріалах справи, влітку 2021 року Сергій Шабаранський надіслав через Viber секретарю релігійної громади Центральної церкви євангельських християн-баптистів Дому Євангелія у Личаківському районі SMS із образами прихожан храму. Крім цього, він погрожував секретарю церкви та вірянам фізичною розправою.

У суді Сергій Шабаранський свою провину визнав і пояснив, що він неприязно ставився до вірян-баптистів, тому влітку 2021 року справді надсилав секретарю церкви образливі повідомлення із погрозами. Аналогічні повідомлення він надіслав і 30 січня 2022 року головному адміністратору. У вчиненому підсудний розкаявся.

Сергій Шабаранський вже неодноразово судимий. У червні 2024 року Залізничний райсуд призначив йому 8 років увʼязнення за побиття та грабіж перехожого.

Враховуючи обставини справи та попередню судимість, суддя Залізничного райсуду Дмитро Боровков визнав його винним за ч. 2 ст. 161 ККУ та призначив Сергію Шабаранському загалом 8 років увʼязнення з конфіскацією майна. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.