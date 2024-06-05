За погрози зʼїсти суддю луцького рецидивіста засудили до двох років тюрми
Обвинувачений підтвердив, що обматюкав потерпілу, але заперечував погрози
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Луцький міськрайонний суд виніс вирок неодноразово засудженому Сергію Плотнікову за погрози судді. Обвинувачений сказав посадовці, що знає, де вона живе і після виходу на волю він її з’їсть. За це йому призначили два роки позбавлення волі.
Як йдеться у вироку від 31 травня, 3 квітня 2023 року обвинувачений брав участь у судовому засіданні по відеозвʼязку зі слідчого ізолятора. Усвідомлюючи, що перед ним суддя, він висловив погрозу: «Да я скоро выйду, … ты ... Я про тебя знаю больше чем ты думаешь… Не будет у тебя дома, понимаешь, овца... Я тебя сьем…», супроводжуючи це ненормативною лексикою. Слова обвинуваченого потрапили на відезапис засідання, а також їх підтвердили очевидці. Відомо, що Сергій Плотніков звертався і до прокурора й казав, що знає інформацію про кожного працівника поліції, тому краще його не випускати з СІЗО.
За словами потерпілої, пізніше обвинувачений «передав їй привіт і сказав, що всіх спалить, коли вийде на волю».
Під час судового засідання волинянин своєї вини не визнав. Пояснив, що під час відеоконференції був роздратованим через відмови судді у його заявах і клопотаннях, образив її з використанням ненормативної лексики, але ніяких погроз щодо знищення майна чи спричинення будь-якої іншої шкоди як їй, так і членам її сімʼї – не висловлював.
Відомо, що Сергій Плотніков – уродженець села Любешів Камінь-Каширського району, одружений, має п’ятьох дітей. Чоловік неодноразово судимий за корисливі і насильницькі злочини.
Суддя Алла Полюшко визнала Сергія Плотнікова винним за ч.1 ст.377 ККУ (погроза або насильство щодо судді) й призначила два роки позбавлення волі, тож з урахуванням попередніх вироків чоловік проведе 15 років у тюрмі. Крім того, у нього конфіскують усе майно. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.