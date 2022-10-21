Жителька Куп’янська-Вузлового хвалила окупантів на камери російських пропагандистів, а потім дякувала ЗСУ за гуманітарну допомогу

Жительці селища Куп’янськ-Вузловий Харківської області повідомили про підозру у виправдовуванні російської агресії за те, що вона в інтерв’ю пропагандистському телеканалу «Звезда» хвалила окупантів.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, мешканка селища Куп’янськ-Вузловий наприкінці травня публічно висловила свою позицію на підтримку дій Росії в Україні. Вона дала інтерв’ю російському телеканалу «Звезда», в якому розповіла, що підтримує російську армію та з її приходом «стала почуватися в безпеці». Жінка заявляла про те, як її дитину «задавили з цією українською мовою».

Однак після деокупації населеного пункту вона швидко «перевзулась» і дякувала за отриману гуманітарну допомогу від України, кажуть в прокуратурі.

Слідчі повідомили жительці Куп’янська-Вузлового про підозру у виправдовуванні російської агресії, вчиненому з використанням засобів масової інформації. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

ЗСУ звільнили Куп’янськ-Вузловий від російських загарбників 27 вересня.